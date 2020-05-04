Balkan Üniversiteler Birliği'nin Bükreş'te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkan Üniversiteler Birliği'nin Bükreş'te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi

Balkan Üniversiteler Birliği'nin Bükreş'te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi
04.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:23

Trakya Üniversitesi öncülüğünde 2014 yılında, Edirne'de kurulan, Trakya Üniversitesi'nin Daimi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA), Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "6.

Trakya Üniversitesi öncülüğünde 2014 yılında, Edirne'de kurulan, Trakya Üniversitesi'nin Daimi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA), Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan "6. Genel Kurul Toplantısı", Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

2015 ve 2016 yıllarında Edirne'de Trakya Üniversitesi, 2017'de Sofya'da St. Kliment Ohridski Üniversitesi, 2018'de Kalkandelen'de Tetova Üniversitesi ve 2019'da Selanik'te Aristotle Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği Genel Kurul Toplantısı bu yıl Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecekti.

Yönetim Kurulu'nun önceki dönem başkanı Aristotle Üniversitesi, gelecek dönem başkanı Tuzla Üniversitesi, Daimi Yönetim Kurulu Üyesi Trakya Üniversitesi ile mevcut dönem başkanı Bükreş Üniversitesi'nden oluştuğunu ifade eden Balkan Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Bükreş Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru, "Dünyanın en aktif üniversite birliklerinden biri olan Balkan Üniversiteler Birliği, gün geçtikçe büyüyen ve ilişkilerini daha da güçlendiren bir yapıya sahip. Bükreş Üniversitesi olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz Genel Kurul Toplantısı için tüm hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Ancak toplantımızı salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 80 olan üye üniversite sayımızı kısa süre içerisinde 100'e çıkarmayı ve yeni ortak çalışma grupları sayesinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Balkan Üniversiteler Birliği'nin Kalıcı Yönetim Kurulu Üyesi ve Daimi Genel Sekreteri olan Trakya Üniversitesi'nin, Türkiye'de en çok Balkanlı öğrenciye eğitim veren üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Bizim yüzümüz de yönümüz de gönlümüz de Balkanlara dönük. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda, 2014 yılında 34 üyenin katılımı ile Edirne'de kurulan ve üye sayısını her geçen gün artırarak bugün 80 üyeye ulaşan Balkan Üniversiteler Birliği ile birçok ortak adım attık. Balkan Üniversiteler Birliği'nin Genel Kurul toplantılarının altıncısını bu sene Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde Romanya'da gerçekleştirecektik ama salgın nedeniyle ileri bir tarihe erteledik. Bu süreç geçtikten hemen sonra bir araya gelerek, Birliğimizin geleceğine ve hayata geçireceği çalışmalara yönelik kararlar almaya devam edeceğiz. Bu süreçte Birliğin tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Birlik üyeleri arasında dijital ortamda devam eden iletişim, aramızdaki etkileşimi gün geçtikçe artırıyor. Önümüzdeki günlerde Birliğimize kabul edeceğimiz yeni ve nitelikli Balkan üniversiteleriyle gücümüze güç katacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.

80 üye üniversite ile Balkanların en büyük, aktif ve etkili üniversite birliği olan Balkan Üniversiteler Birliği, Balkan üniversiteleri arasında, geçmişten geleceğe kalıcı ve sağlam bir bilimsel iş birliği oluşturmak, akademik dünyada aktif, tanınan, takip ve tercih edilen Balkan üniversitelerinin katılımıyla küresel ölçekte bir birlik oluşturmak, ortak bilimsel çalışmalar ve araştırmalar gerçekleştirmek, inovatif projeler üretmek; ortak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek, öğrenci ve akademik personel için değişim programları uygulamak ve ortak diploma programları düzenlemek gibi amaçlarla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu Haberler
Siirt'ten kahreden haber! Mayına basan asker şehit oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Sağlık Bakanlığı gizli korona taşıyıcılarının peşine düştü! Belirtisi olmayanlara da test yapılacak
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan ağabey hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hatice Çarpar Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Balkan Üniversiteler Birliği'nin Bükreş'te düzenlenecek genel kurul toplantısı ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 12:47:17. #1.15#
title