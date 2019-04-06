“Balkan ülkeleriyle ticaretimizin gelişmesini istiyoruz”

BALKANTÜRKSİAD'ın Türkiye ve Balkan ülkeleri arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkat çeken Başkan Tunakan, "Balkan ülkeleriyle olan ticaretimizin gelişmesini oldukça önemsiyoruz. Bunun için geçmiş dönem başladığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.