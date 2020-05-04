Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırıyor
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Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırıyor

04.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:53

Balkan ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Balkan ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Salgından en az etkilenen ülkelerden Karadağ'da bugün itibarıyla tekstil, ayakkabı, teknik ürün ve inşaat malzemesi satılan perakende mağazalar ile kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kırtasiyeler, müzeler, sanat galerileri, diş muayenehaneleri, sürücü kursları ve araç kiralama firmaları yeniden açıldı.

Halkın başka şehirlerdeki evlerine ya da aile çiftliklerine gitmesine de izin verilirken, taksi hizmetleri ve Kovid-19 vakası görülmeyen şehirlerde toplu taşıma da yeniden başladı.

Bu süreçte, açılan mağazalarda müşterilere giriş ve çıkışlarda dezenfektan verilmesi, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması, çalışanların maske takması ve büyük mağazalara giren ve çıkan sayısının kontrol edilmesi gerekiyor.

Kuzey Makedonya'da sokağa çıkma yasağının süresi kısaltıldı

Kuzey Makedonya'da daha önce hafta içi 16.00-05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma 16.00'dan pazartesi 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı kısaltıldı. Sokağa çıkma yasağı artık pazartesiden perşembeye kadar 19.00-05.00 saatlerinde, cumadan pazartesiye kadar ise 14.00-05.00 saatlerinde uygulanacak.

Hükümet, bu hafta içinde yapacağı toplantıda, diğer bazı tedbirleri de kaldırılmayı değerlendirecek.

Arnavutluk'ta bazı mağazalar yeniden açıldı

Arnavutluk'ta da tekstil, ayakkabı ve telefon mağazaları yeniden açılırken, taksilerin çalışmasına izin verildi.

Bugünden itibaren 60 yaş üzeri emeklilere 06.00-08.30 saatlerinde, 60 yaş altındakilere ise 09.30-17.30 saatlerinde dışarı çıkmasına izin verilmeye başlandı.

Ülkede 11 Mayıs'tan itibaren kuaförler, diş muayenehaneleri ve alışveriş merkezlerinin de yeniden açılacağı, 18 Mayıs'tan itibaren de kafe ve restoranların sadece mekanın dış kısmını kullanacak şekilde saat 17.30'a kadar çalışabileceği bildirildi.

Kosova'da 3 aşamalı esnetme planı uygulanacak

Kosova'da bugünden itibaren 3 aşamalı tedbirleri esnetme planı devreye girdi.

İlk aşama 4-18 Mayıs'ı kapsarken, bu süreçte inşaat, emlak, araç alım satımı, bazı perakende mağazalar, kişisel eşya ve mobilya tamircileri ile danışmanlık ofisleri yeniden çalışmaya başlayacak.

Birinci aşamadaki vaka sayıları dikkate alınarak 18 Mayıs-1 Haziran'da devreye sokulacak ikinci aşamada ise tüm perakende mağazalar, diş muayenehaneleri, fizyoterapi merkezleri, kuaförler, pazar yerleri, restoranlar, şehir içi ve şehirler arası ulaşım, çağrı merkezleri, müze ve galeriler açılacak.

1 Haziran'da devreye sokulacak son aşamada ise üniversite sınavları ve son sınıflar için devlet başarı sınavları yapılacak, sinema ve tiyatrolar açılacak, bazı spor faaliyetlerine izin verilecek.

Öte yandan yıl sonuna kadar toplu eğlencelere ve cenaze törenlerine izin verilmeyecek.

Slovenya ve Hırvatistan'da camiler açılıyor

Slovenya'da cami ve mescitler bugün yeniden ibadete açıldı. Slovenya İslam Birliğinden yapılan açıklamada, 13 Mart'tan beri cemaatle namaz kılmaya kapatılan cami ve mescitlerin, Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilerek bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağı bildirildi.

Hırvatistan'da camilerde cuma ve teravih namazlarının kılınmasına cuma gününden itibaren izin verilecek.

Ayrıca Hırvatistan'da bugünden itibaren özel sağlık merkezleri, kuaförler ve güzellik salonları yeniden kapılarını açtı.

Bosna Hersek'te kuaförler kapıları açtı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) bugünden itibaren bazı perakende mağazalar ile kuaförler yeniden çalışmaya başladı.

Sırbistan genelinde bugünden itibaren kafe ve restoranlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek koşuluyla yeniden açıldı.

Bugünden itibaren şehirler arası ulaşım da yeniden başlarken, ülkenin ikinci büyük şehri Novi Sad'da şehir içi toplu taşıma araçları yeniden hizmete başladı.

Başkent Belgrad'da da 8 Mayıs'tan itibaren şehir içi ulaşımın yeniden başlayacağı açıklandı.

Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Partizan, yaklaşık 2 aylık aradan sonra bugünden itibaren yeniden antrenmanlara başladı.

"Worldometer" sitesine göre, bazı Balkan ülkelerindeki vaka/ölü sayıları şöyle:

"Sırbistan 9 bin 464/193, Hırvatistan 2 bin 96/79, Bosna Hersek 1857/77, Kuzey Makedonya 1511/84, Slovenya 1439/96, Kosova 851/25, Arnavutluk 803/31, Karadağ 323/8."

Balkan ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini kademeli olarak kaldırıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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