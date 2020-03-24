Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Haberler
Sırbistan Karadağ, Saraybosna, Avrupa, Güncel

Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Balkan ülkeleri de tedbirlerini artırıyor.

24.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:44
Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor

Avrupa'nın tamamını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla Balkan ülkeleri de tedbirlerini artırıyor.

Sırbistan'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 artarak 303'e çıkarken, salgının başından itibaren 15 hastanın iyileştiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'den tıbbi malzeme ve doktor yardımı da alan Sırbistan, başkent Belgrad'daki fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürmeye başladı. Sırp askerler, bugün Belgrad Fuar Merkezi'ne 3 bin yatak yerleştirirken, fuar merkezinin Kovid-19 belirtisi görülenlerin bakımı için kullanılacağı aktarıldı.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, Çin'den getirilen test kitleri sayesinde daha fazla kişiye test yapılacağı ve salgının yayılmasının önlenmeye çalışılacağı belirtilirken, Çin'den gelen uzmanlarla yapılan istişareler sonucu, virüsle mücadelede yeni bir metot izleneceği kaydedildi.

Öte yandan, farklı ülkelerde mahsur kalmış vatandaşlarını tahliye etmeye devam eden Sırbistan'da, ülkeye getirilenler karantinaya alınırken, yurt dışında çalışan Sırbistan vatandaşı sağlık personeline de ülkelerine dönüp salgınla mücadeleye katkı sunma çağrısı yapıldı.

Bosna Hersek'te tüm havalimanları kapatılıyor

Vaka sayısının 152'ye yükseldiği ve bugün bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgının başından beri toplam iki kişinin hayatını kaybettiği Bosna Hersek'te de virüsü karşı ek tedbirler getirildi.

Devlet kurumlarındaki çalışma saatleri 09.00-13.00 olarak değiştirilirken, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının (Saraybosna, Mostar, Banja Luka ve Tuzla) da 30 Mart'tan itibaren tüm yolcu seferlerine kapatılacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede, şehirlerin ve kantonların karantinaya alınması da tartışılıyor.

Öte yandan, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 14 gün ev karantinası kuralına uymayan 30 kişinin kimlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılırken, listenin her gün güncelleneceği açıklandı.

Virüs bulaşanların sayısının 29'a yükseldiği Karadağ'da ise 5 bin 972 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtilirken, Savunma Bakanı Predrag Boskovic, halkın sorumlu davranmaması durumunda ülke genelinde OHAL ilan edilebileceğini duyurdu.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 382'ye yükselirken, virüs bulaşanların sayısının 480'e çıktığı Slovenya'da, Kovid-19 nedeniyle dördüncü can kaybı da yaşandı.

Virüs bulaşan kişi sayısının 762'ye, can kaybının ise 8'e çıktığı Romanya'da ise bugünden itibaren tüm hastanelerdeki hastaların taburcu edileceği, yalnızca durumu acil olanların kalacağı ve acil durumlar dışında hiç kimsenin hastanelere kabul edilmeyeceği açıklandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı Haberler
Otobüse alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi gözaltına alındı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Haberler
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Muhterem Nur Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Balkan ülkeleri de Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:18:07. #1.14#
title