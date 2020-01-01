Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.
Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ülkenin adını taşıyan meydanda toplanan binlerce kişi, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında ikincilik kazanan Sırp sanatçı Zeljko Joksimovic'in şarkıları eşliğinde eğlendi.
Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri de kutlama alanlarına akın eden Saraybosnalılara görsel şölen yaşattı.