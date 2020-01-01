Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
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Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.

01.01.2020 05:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 05:03
Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı

Yeni yıla konserler ve havai fişek gösterileriyle giren Balkan ülkeleri, 2020'yi coşkuyla karşıladı.

Bosna Hersek'in başkenti 'da ülkenin adını taşıyan meydanda toplanan binlerce kişi, 2004 yılında 'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında ikincilik kazanan Sırp sanatçı Zeljko Joksimovic'in şarkıları eşliğinde eğlendi.

Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri de kutlama alanlarına akın eden Saraybosnalılara görsel şölen yaşattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
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