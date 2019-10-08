Balkan üçüncüsü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı

08.10.2019 17:20

Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda üçüncü olan Yüksel Sarıçiçek, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde törenle karşılandı.

Zara çevre yolunda kalabalık bir grup tarafından karşılanan Sarıçiçek için, ilçe merkezinde araç konvoyuyla tur atılmasının ardından Zara Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara, güreşte başarıyı yakalamış bir ilçemizdir. Güreşçimiz elde ettiği dereceyle ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi gururlandırmıştır. Bir yıl önce de abisi Muhittin Sarıçiçek dünya üçüncüsü olarak bize bu gururu yaşatmıştı. Kendisini, ailesini, hocalarını ve kulüp yönetimini tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden güreşçimiz, başarısıyla ilçemizde heyecan uyandırmıştır. Bu gururun devamı için bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt de "Hocası olarak yetiştirdiğim ve her zaman emin olduğum güreşçilerimden birisi olan Yüksel pehlivanımız, uluslararası bir müsabakada elde ettiği bu başarısını daha da üst seviyelere yükseltecektir." ifadelerini kullandı.

Yüksel Sarıçiçek de konuşmasında, "Hocalarımın büyük emekleri, ailemin ve çevremin destekleri ile bugün Balkan Şampiyonası'nda üçüncü oldum, yarın da bu başarımı dünya ve olimpiyat birinciliklerine yükseltmek hedefinde olacağım. Uzun bir kamp döneminde eksikliklerimi telafi edeceğim." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik, altın takarak Sarıçiçek'i ödüllendirdi.

Törene, ilçe protokolü, Zara Belediye Güreş Spor Kulübü yönetimi, muhtarlar, esnaflar, Sarıçiçek'in ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA