Balkan üçüncüsü; Belediye Başkanı Selim Alan'ı ziyaret etti

16.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:46

Büyükler Balkan Şampiyonasında 81 Kg'da üçüncü olan milli sporcu Birol Aygün ve milli boks antrenörü İshak Tiryaki ayağının tozuyla Belediye Başkanı Selim Alan'ı makamında ziyaret etti.



10-15 Aralık tarihleri arasında Antalya'da yapılan Büyükler Balkan Boks Şampiyonasında ay yıldızlı forma altında 81 Kg'da bronz madalya kazanan milli boksör Birol Aygün kente geldi. Milli boks antrenörü İshak Tiryaki ve milli boksör Birol Aygün ayağının tozuyla desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Selim Alan'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Selim Alan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,milli boks antrenörü Tiryaki'yi ve milli boksör Aygün kutlayarak her zaman yanında olacağının sözünü verdi.



Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "Antalya Kemer'de düzenlenen Balkan Boks Şampiyonasında 81 kiloda 3'üncu olup bronz madalya ile göğsümü kabartan Milli Boksörümüz ve mesai arkadaşımız gururumuz Birol Aygün'ü can-ı gönülden kutluyor, Ay-Yıldızlı forma altında ülkemizi ve şehrimizi her daim en iyi şekilde temsil edeceği inancıyla, başarılarının devamını diliyorum" dedi.



Ziyaretin ardından Belediye Başkanı Selim Alan, milli boks antrenörü İshak Tiryaki ve milli boksör Birol Aygün'le hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA