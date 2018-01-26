Balkan Türklerinden Duygulu Anma

Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin mübadelenin 95. yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında düzenlediği 'Hatıralarla Yaşayan Mübadele' adlı söyleşide duygulu anlar yaşandı.

Samsun Balkan Türkleri Derneği mübadelenin 95. yıl dönümü vesilesiyle dernek binasında eğitimci araştırmacı emekli öğretmen Ali Elmas'ın birinci kuşak mübadillerle yaptığı röportajlardan ve anılarından oluşan 'Hatıralarla Yaşayan Mübadele' adlı sunum ve söyleşisinde dinleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

"Mübadele; acıdır, kaybetmektir, özlemdir, ızdıraptır, hiç dinmeyen bitmeyen hasrettir"

Mübadelenin 95. yıl dönümünü dualarla, anılarla, hatıralarla buruk bir şeklide yad ettiklerini ifade eden Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Cihat Yılmaz, "Her yıl olduğu gibi bu yılda mübadelenin seneyi devriyesi vesilesiyle çok anlamlı bir program tertip ettik. Eğitimci araştırmacı emekli öğretmen Ali Elmas hocamızın birinci kuşak mübadillerle yaptığı röportajlardan oluşan 'Hatıralarla Yaşayan Mübadele' söyleşimizi gözlerimiz dolu dolu ilgiyle dinledik. Mübadele acıdır, kaybetmektir, özlemdir, ızdıraptır, hiç dinmeyen bitmeyen hasrettir. Bugün geride kalan ve ebediyete intikal eden tüm mübadil atalarımızı, dedelerimizi, ninelerimizi bir kez daha rahmet ve özlemle andık. Çoğu vefat etmiş birinci kuşak mübadillerin anlattığı her hikaye acı ve özlemle dolu. Çoğu geldikleri toprakları anlatırken hala o günleri içlerinde yaşıyor. Çektikleri ızdırapları, göç yollarındaki yaşadıklarını ve geride bıraktıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyorlar. Bizler de bugün birinci kuşak mübadillerle yapılan röportajlardan oluşan bu anlamlı ve bir o kadarda duygu yüklü sunumu gözyaşları içinde izledik. Atalarımız çok büyük acılar çekmişler. Bizler de dedelerimizden, ninelerimizden birçok yaşanmış hikayeler, anılar, hatıralar dinledik. 1400'lü yıllarda bölgenin Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmesiyle buraya yerleşen ve Balkanları Türkleştiren, Müslümanlaştıran atalarımız görevini tamamlayarak mübadele anlaşması sonrası Anadolu topraklarına büyük bir görevi yerine getirmenin gururu ile geride bıraktıklarının üzüntüsü ve özlemiyle tekrar geri döndüler. Çok şükür vatan toprağında yeniden yeşerdik kök salıp dört bir yana dağıldık. Rabb'im bizleri bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmayan çalışan iç ve dış kuvvetlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN