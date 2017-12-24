Balkan Türkleri Naim Süleymanoğlu'nu Unutmadı

Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, "Naim Süleymanoğlu'nun, tüm Türkiye çapında yerel idarelerle de iş birliği yaparak, sosyal ve kültürel tesislere ismini vereceğiz. Onu yaşatmaya çalışacağız." dedi.



Hacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah'ın anıldığını belirterek, bu vesileyle konfederasyonun yönetim kurulunun Edirne'de toplandığını belirtti.



Anma törenine Türkiye'nin farklı bölgelerinden yöneticilerin katıldığını aktaran Hacıoğlu, "Bugün Türkan bebeği anmak için Edirne'de toplandık. Dönem dönem yönetimdeki arkadaşlarımızla Türkiye'nin farklı yerlerinde bu tür toplantılar gerçekleştiriyoruz. O bölgedeki dernek ve federasyon temsilcileriyle istişare toplantıları yapıyoruz. İki günlük Edirne toplantılarımız da aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.



Başta Türkiye olmak üzere, Balkanlar'daki Türk ve akraba topluluklarının birlik ve beraberliği için faaliyetler yürüttüklerini anlatan Hacıoğlu, konfederasyon olarak da önemli değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.



Hacıoğlu, eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun bir süre önce vefat ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Kendisini bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Kendisi Bulgaristan Türklerine yapılan zulmün, Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulmasında büyük bir etkendir. Bu vesileyle konfederasyon olarak bize bağlı dernek ve yönetimlere bir genelge yayınladık. Naim Süleymanoğlu'nun, tüm Türkiye çapında yerel idarelerle de iş birliği yaparak, sosyal ve kültürel tesislere ismini vereceğiz. Onu yaşatmaya çalışacağız. Bunun da ilk meyvelerini Samsun, İzmir ve Bursa'da almaya başladık."



"BM'nin Kudüs kararı memnuniyet verici"



Hacıoğlu, Birleşmiş Milletler'in Kudüs kararının da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.



Dünyayı tek başına idare ettiğini zannedenlere bu kararın iyi bir ders olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Doğu Kudüs Müslümanlarındır ve tüm dünya Müslümanları doğu Kudüs'e sahip çıkmıştır." dedi.