Balkan Türkleri Aynı Sofra Etrafında Buluştu

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programı Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, derneğe emeği geçen, maddi ve manevi destek sağlayan üyeleri aynı sofra etrafında bir araya getirdi.

Özata: "Ramazan ayının güzelliklerini paylaşıyoruz"

Tekkeköy Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftarın ardından konuşan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, "Ramazan ayının manevi havasında derneğimize maddi manevi desteği olan her an yanımızda olup birlikte hareket ettiğimiz üyelerimiz ve hayırsever destekçilerimiz ile aynı sofra etrafında bir araya gelerek oruçlarımızı açtık. Bilindiği gibi derneğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanında yıllardır yaklaşık otuz öğrenciye burs veriyor. Bu bursların ödenmesi konusunda hayırseverlerimizin çok büyük destekleri var. Bu maneviyat yüklü iftar sofrasında birlikte olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz derneğimizin her daim yanında olup her türlü yardımı sağlama konusunda elini taşın altına koymasını bilen gönüldaşlarımızdır. Yine burada olamayan ve unuttuğumuz değerli kardeşlerimiz ve ağabeylerimizde olabilir. Ama önemli olan dernekçilik ruhunu içinde hissedip birlikte hareket edebilmektir. Bugün burada yapmış olduğumuz program birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyerek daha büyük ve daha güzel işler ortaya koymamızda önemli bir çıkış noktası olacaktır. Dernekçilik ekip işidir. Birkaç kişiyle yürütülecek bir iş değildir. Bu manada üyelerimizin, destekçilerimizin, bizleri destekleyenlerin yanımızda olan herkesin derneğimize yapmış olduğu yardımlar için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Başkan Togar: "Paylaşımın en güzel örneği iftar sofralarıdır"

Program sonrası bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ramazan ayının maneviyatı iftar sofralarında bir başka güzel sergileniyor. Aynı sofra etrafında aynı yemeği aynı çorbayı paylaşmanın yanında birlik ve beraberlik duyguları da katlanıyor. Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı ve Yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına ayrıca Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, derneğin önceki dönem başkanları, mübadil dernek başkanları, mübadil dernekler platformu üyeleri, federasyon ve konfederasyon temsilcileri, derneğe maddi manevi destek sağlayan üyeler, burs desteği sağlayanlar ve yönetim kurulu katıldı. - SAMSUN