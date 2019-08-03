Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Triatlon Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların katıldığı organizasyonun ilk gününde Balkan Şampiyonası yapıldı.

Sporcular, elit, yıldız ve gençler kategorisinde yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele etti.

İlk gün yarışlarında 3 kategoride dereceye giren sporcular şunlar:

Elit kategori

Kızlar:

1. Zeljka Milicic (Hırvatistan) 1.04.57

2. İpek Öztosun (Türkiye) 1.07.05

3. Ece Calp (Türkiye) 1.07.29

Erkek:

1. Gültigin Er (Türkiye) 59.50

2. Luka Grgorinic (Hırvatistan) 1.00.46

3. Ali Rezvani (İran) 1.00.58

Yıldız kategori

Kızlar:

1. Özlenen İpek Günad (Türkiye) 36.03

2. Lana Gavrilovic (Sırbistan) 36.06

3. Beyza Ayaşlıoğlu (Türkiye) 36.11

Erkekler:

1. Bartu Ören (Türkiye) 31.16

2. Emir Aracı (Türkiye) 31.20

3. Gabriel Barac (Hırvatistan) 31.28

Genç kategori:

Kızlar:

1. Delia Oana Dudau (Romanya) 1.10.19

2. Elif Polat (Türkiye) 1.11.23

3. Aişenur Acar (Türkiye) 1.11.40

Erkekler:

1. Erick Rogoz Lorincz (Romanya) 1.01.02

2. Mehmet Fatih Davran (Türkiye) 1.01.25

3. Romas Catalin (Romanya) 1.01.45

Kaynak: AA