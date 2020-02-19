Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri
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Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

19.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:24
Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

Balkan Senfoni Orkestrası, Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü Öner Dinç yönetiminde eserlerini icra etti.

Cemal erkin, Brahms, Mozart ve Dede Efendi'den eserler seslendiren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Koro şefi Dinç, Tekirdağlılara güzel bir müzik şöleni sunduklarını söyledi.

Konsere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve müzikseverler katıldı.

Kaynak: AA

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: Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri
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