Balkan Şehitlerini Anma Günü
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Sarayiçi Balkan Şehitliği'nin Tunca Nehri'ndeki taşkından etkilenmesi nedeniyle Şükrüpaşa Anıtı'nda, sağanak altında gerçekleşti.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte askerler tarafından saygı atışı yapıldı.
Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi'nin anıta çelenk sunumunun ardından Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, şehitler için dua okudu.
Törene, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Etkinlik, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programın ardından sona erdi.