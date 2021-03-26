Balkan Savaşlarında yaşanan acıların anlatıldığı sergi Edirne'de açıldı

Edirne'de Balkan Savaşlarında yaşananların fotoğraf ve belgelerle anlatıldığı "Balkan Savaşlarında Edirne" sergisi açıldı.

Edirne'de Balkan Savaşlarında yaşananların fotoğraf ve belgelerle anlatıldığı "Balkan Savaşlarında Edirne" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Trakya Üniversitesi (TÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı iş birliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde açılan sergide, 26 Mart 1913'te işgale uğrayan ve 117 gün esaret altında kalan Edirne'de yaşananları anlatan belgeler ve fotoğraflar yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, dünyada yaşanmış her acının bir benzerinin Balkanlarda da yaşandığını söyledi.

Balkanların, farklı dil, din ve milletlerin barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceğini göstermiş bir coğrafya olduğunu belirten Zafer, "500 yıl boyunca dünyaya barış ve kardeşliğin timsali olan topraklara ekilen nifak tohumları maalesef rengarenk çiçekler açan bu bahçenin güllerini soldurmuştur. Huzur, bu topraklarda unutulan bir kelime olmaya yüz tutmuştur." dedi.

Zafer, üniversitenin misyonu ve vizyonunu Balkanlar olarak belirleyerek bu coğrafyadaki her karış toprağı gezip gönüllere girmek istediklerini ifade etti.

Balkan Savaşları neticesinde yurt bildiği topraklardan çıkarak muhacir olarak Türkiye'nin farklı yerlerine dağılan Balkan göçmenlerinin acı hikayesine herkesin tanık olduğunu anlatan Zafer, "İşte bugün bu acı hikayeleri, ciltlerce kitapta bulamayacağınız bilgileri bize gösterecek bir sergi ile baş başayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur.' özdeyişinden yola çıkarak bizlere ve bizlerden sonra gelecek nesillere tarihimizi öğretecek, milli bilincimizi artıracak, geleceğimize projeksiyon tutacak böylesine önemli bir serginin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Serginin açılışının ardından TÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin, Zafer ve beraberindekilere sergide yer alan belge ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

Sergi 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı