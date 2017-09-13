Balkan Şampiyonundan Vali Ceylan'a Ziyaret

50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda laser 4.7 kızlar kategorisinde birincilik kupasını alan Zülal Alev Erkan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.



Erkan, antrenörü Berk Uzel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Eren Cicioğlu, Yelken İl Temsilcisi Birol Uzel ile Ceylan'ı ziyaret ederek şampiyona sürecinde yaşadıklarını paylaştı.



Ceylan, kabulde yaptığı konuşmada, uluslararası alanda aldığı başarı ile Türk bayrağını dalgalandırdığı için Erkan ile gurur duyduklarını söyledi.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünün başarılı sporcular yetiştirdiğinin belirten Ceylan, sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını ve her zaman sporculara destek olduklarını ifade etti.



Erkan da desteklerinden dolayı Vali Ceylan'a teşekkür ederek, Türkiye'yi en şekilde temsil etmeye devam edeceğini kaydetti.