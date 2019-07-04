- Balkan Şampiyonu olan Türkiye kupasını aldı

ANKARA - Voleybol 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda finalde rakibi Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Türkiye maçın sonunda kupasını aldı.

Ay-yıldızlı ekip, maç sonunda düzenlenen seremonide kupasını ve madalyalarını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı. Oldukça heyecanlı olan milliler kupa coşkusunu doyasıya yaşadı.

Üstündağ: "Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum"

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın geleceğin sultanları olduğunu ifade eden Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu takımdan A takımda olanlar da var. Mesela Ebrar bu takımda yaşı tutuyor. İstese bu takımda olabilir. Çin'de bir zafer kazandılar. Ev sahibi Çin'i 3-1 net bir skorla yendiler. Erken saatte ablaları bize bu mutluluğu yaşattılar. Hepsini tebrik ediyorum kutluyorum. Orada galibiyet burada Balkan şampiyonu olmak. Ama daha yolun başındayız. Buradan Meksika'ya gidecekler. Orada da bir kupa hedefimiz var. Bugün burada oynadıkları Sırbistan da oradaki rakibi. Bugün burada 2-0'dan gelip bırakmadılar, inandılar, mücadele ettiler. Çok iyi bir oyun sergilediler ve 3-2 yenerek şampiyon oldular" şeklinde konuştu.

Başantrenör Çatma: "2-0'dan sonra iyi bir direnç gösterdik"

Sırbistan karşısında iyi bir direnç gösterdiklerini vurgulayan Başantrenör Şahin Çatma, "Evimizde oynadığımız Balkan Şampiyonası bizim için prestij maçıydı. Sırplar da Dünya Şampiyonası'nda bizim rakibimizdi. 2-0'dan sonra iyi bir direnç gösterdik. İyi servis attık, iyi karşılama yaptık. Çok mükemmel defans yaptık. Kızlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Kaptan Cebecioğlu: "Oyunumuzu Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda sergilemeyi düşünüyoruz"

Maçın son anlarında sakatlık geçirmesine rağmen takımı yalnız bırakmayan kaptan Derya Cebecioğlu şöyle konuştu:

"Öncelikle 2-0'dan 2-2'ye çevirip 3-2 maçı almak her takımın yapacağı bir şey değildir. Biz bugün takım olarak sahada elimizden gelen her şeyi yaptık ve maçı kazandık. Bu performansımızı ve oyunumuzu Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda sergilemeyi düşünüyoruz ve yapacağız da. Son Balkan Şampiyonası'nı bu şekilde bitirdiğimiz için çok mutluyum."

Kaynak: İHA