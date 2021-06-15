Balkan Şampiyonluğu

U20 Balkan Şampiyonası İstanbul ilinde yapılmış olup Şampiyonaya 16 Ülkeden 374 Sporcu katıldı.

Gaziantepli Atletimiz Muhammet Fatih Göç 4x100 metrede Milli takıma seçilerek mükemmel derece ile Balkan Şampiyonluğuna ulaştılar.

Ayrıca Muhammet Fatih Göç 100 metreyi 10.96 koşarak seçildiği Milli Takıma Gaziantep ilinde de 100 metreyi 11 saniyenin altında koşan ilk kişi ünvanını almış oldu. Antrenörü Harun Esen çok emekler vererek bu noktaya geldik Fatihi ilk seçtiğimde kızlara dahi geçiliyordu ama onda bir yetenek olduğunu biliyordum sadece sporu sevdirmek atletizmi sevdirmek gerekiyordu bunu başardık ve sistemli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük bunun sonucunda önce İlimizde 11 saniyenin altı koşan ilk atlet olurken bu derece ile bayrak milli takıma seçildi ardından kampa alındı ve daha sonra Şampiyonada da hedef olan Altın Madalyaya takım halinde ulaştık. Başta Sn Valimiz Davut Güle destekleri için teşekkür ederken Spor İl Müdürümüz Muhittin Özbay ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Nurettin Özyürek'ede teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hedefimiz Gaziantepli çocuklarımıza sahip çıkmak iyi yerlere gelmelerini spor ve eğitim âhlakı ile sağlamak...

Kaynak: Bültenler