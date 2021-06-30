Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Serdar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Serdar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Gençler Şampiyonası'nda piste çıkan Kayserili sporcular Bahri Doğru 1500 metre yarışmasında 3.53.02'lik zaman ile kişisel en iyi derecesini koşarak Balkan ikincisi, Halil Sade 5000 metrede 14.57'lik zamanla Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; Balkan Şampiyonasından iki madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler
Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Varank Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Seda Sayan Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 14:02:56. #1.15#

title