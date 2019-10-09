Balkan Şampiyonasında Selçuklu'dan altın madalya

09.10.2019 10:42

Konya'da Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.



Dünya Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası Bulgaristan'da yapıldı. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Kosova, Romanya ve Hırvatistan gibi ülkelerin de katıldığı şampiyonada Türk Milli Takımı grekoromen stilde 6 şampiyon çıkartarak takım halinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Selçuklu Belediyespor kulübü sporcusu Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, final maçında Romen rakibini 9-2 mağlup ederek ilk kez katılmış olduğu şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi başardı.



"Kulübüme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum"



Balkan Şampiyonasından altın madalya ile dönen Ahmet Ekrem Taşkınoğlu, "Elde ettiğim bu önemli başarıda büyük emekleri olan antrenörlerimize ve bizlere her zaman destek olan Selçuklu Belediyespor kulübümüze teşekkür etmek istiyorum. Türkiye şampiyonalarında birçok madalya kazandım ancak milli takım adına yarışmak ve uluslararası bir madalya kazanmak bambaşka bir duygu. Kulübümü, şehrimi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya kazanmak. İnşallah bunu başarmak içinde elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da sporcu ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik etti. - KONYA

Kaynak: İHA