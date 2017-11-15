Balkan Şampiyonasına Kağıtspor Damgası

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda Kağıtsporlu Tekvandocular üçte üç yaptı.



Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından organize edilen 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası, Edirne Trakya Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlendi. Şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu üç sporcu madalya kazanarak büyük başarı elde etti.



19. Büyükler ve Gençler Balkan Taekwondo Şampiyonası 8 ülkeden 485 sporcu katıldı. Kocaeli'den ise turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Şüheda Karaarslan, Mehmet Kaan Şenkuru ve Zülal Altın katıldı. Şampiyonada 63 kilo gençlerde Zülal Altın'ın 1., 45 kilo büyüklerde Şüheda Karaaslan 2. ve 63 kilo gençlerde Mehmet Kaan Şenkuru da 3. olma başarısı gösterdi.



Ülkemizin takımlarda birinci sıraya çıkmasına önemli katkıda bulunan Kağıtsporlu milliler yaşadıkları büyük sevincin ardından kürsüye çıkarak federasyon yetkililerinden madalyalarını aldı. Türkiye, 46'sı altın, 21'i gümüş ve 63'ü bronz olmak üzere toplam 127 madalya ile ilk sırayı aldı. Sırbistan'ın 2'nci sırayı aldığı şampiyonada 3'ncülüğü Bosna Hersek elde etti. - KOCAELİ