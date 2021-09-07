Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan vatandaşlara aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, insanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bir saniye bile geciktirmeden yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, insanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını bir saniye bile geciktirmeden yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Ulu, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın zor günlerden geçtiğini söyledi.

Salgınla mücadelenin en etkin çözümünün aşı olduğunu vurgulayan Ulu, "Bilim insanlarımız, aşının ciddi oranda koruyuculuğunun bulunduğunu her seferinde ifade ediyor. Vefatlarda ve yoğun bakımda yatanlardan çoğunun aşı yaptırmayanlardan olduğunu görüyoruz. Aşı olup testi pozitif çıkan hastalarımız da var ancak bu hastalarımız, hastalığı çok rahat şekilde, evlerinde geçirmektedir. O nedenle aşılarımızı mutlaka olalım." diye konuştu.

Son günlerde vaka sayılarının arttığını anımsatan Ulu, yeni oluşan varyantların daha kolay bulaşabilir olmasının hastalığın kontrolünü iyice zorlaştırdığını dile getirdi.

Ulu, bu hastalığın şakasının olmadığını, kendisinin de iki doz aşısını yaptırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi 3. doz aşımı yaptıracağım. Sağlıklı yaşam için aşı gerekli. Araştırmacılar ve bilim adamları bunu öneriyor. Sağlığımız için aşımızı yaptırmamız gerekiyor. Özellikle sosyal medyada aşı karşıtı haber ve görüşler ortaya konulmaktadır. İspatı olmayan bu tarz mesajlara itibar etmeyiniz. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde salgına yönelik tüm dünyaya örnek mücadele yürütüyor. Bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. İnsanlarımızdan aşıyla ilgili duyarlı olmalarını, aşılarını bir saniye bile geciktirmeden olmaları gerektiğini, bu konuda ailelerini, çevrelerini teşvik etmelerini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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