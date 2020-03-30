Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan koronavirüse karşı "evde kal" çağrısı Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye'nin de koronavirüs tehdidi altında olduğunu belirterek, devletin ilk andan itibaren kapsamlı tedbirler aldığını, almaya da devam ettiğini vurguladı.

Yaşanılan zorlu süreçte koronavirüse karşı hep birlikte mücadele verdiklerini ifade eden Ulu, virüse karşı alınan tüm önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Ulu, salgını önleminin en etkili yolunun sosyal mesafeyi koruyarak mümkün olduğunca temastan kaçınmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçları olmadığı sürece evde kalmalarını istiyoruz. Çocuklarımız, özellikle de risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı olanlar kesinlikle dışarıya çıkmamalıdır. Temizliğimize, el hijyenimize her zamankinden daha çok dikkat edelim. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği 14 kurala mutlaka uyalım. Bu olağan dışı süreci kurallara uyarak bir an önce atlatacağımıza inanıyoruz. Hastanelerde fedakarca çalışan sağlık personelimize de kolaylıklar diliyoruz. 'Hayat eve sığar.' Bizler de evlerimizde kalıp bu mücadeleye, sağlık çalışanlarımıza hep birlikte destek olalım."

Kaynak: AA