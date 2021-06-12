Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Gençoğlu'ndan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanacaklara uyarı Açıklaması
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Gençoğlu'ndan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanacaklara uyarı Açıklaması

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Gençoğlu'ndan Bulgaristan seçimlerinde oy kullanacaklara uyarı Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde vatandaşların sandıklarda sıra beklememesi için internetten dilekçe doldurmaları gerektiğini bildirdi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, 11 Temmuz'da Bulgaristan'da yapılacak seçimlerde vatandaşların sandıklarda sıra beklememesi için internetten dilekçe doldurmaları gerektiğini bildirdi.

Gençoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de 350 bine yakında çifte vatandaş olduğunu kaydetti.

Oy kullanacak vatandaşların geçerli pasaporta ve kimlik kartına (Liçna Karta) sahip olmaları gerektiğini belirten Gençoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Bulgaristan Genel Seçimleri, Türkiye'de ve Bulgaristan'da yaşayan çifte vatandaşlarımız için büyük önem arz ediyor. Sandık sayısı sınırlamasının kaldırılması çok önemli. Türkiye'de bulunan seçmenlerin oy haklarını kullanmaları kolaylaştı. Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek, bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın yüksek olacağına inancımın tam olduğunu söylemekle birlikte, konfederasyon, federasyon ve derneklerin değerli çalışma ve katkılarının çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim.

Seçim listelerinde yer almak ve beklemeden oy kullanabilmek için dilekçe doldurulması gerekmektedir. Dilekçelerin 15 Haziran'a kadar 'https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit' web adresi üzerinden Bulgarca (kiril) harflerle doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. 15 Haziran'a kadar dilekçe doldurmayanlar seçim listelerinde ismi yer alamayacak, seçim günü kiril alfabesiyle ve kendi el yazısı ile dilekçe doldurmak zorunda kalacak, seçim komisyonlarının yavaş çalışmalarına ve sandık başında uzun kuyruklara ve zaman kaybına sebep olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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