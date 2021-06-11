Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Gençoğlu'ndan Bulgaristan seçimi çağrısı

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç), Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler için Türkiye'deki Bulgar vatandaşlara...

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç), Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler için Türkiye'deki Bulgar vatandaşlara oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Gençoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da yapılacak seçimlerin gerek Türkiye'de gerekse Bulgaristan'da yaşayan kardeşlerinin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Bir bütün olarak bölünmeden hareket ederek bu seçimlere gereken ilgi ve katılımın olacağına inancım tam olup, değerli çalışma ve katkılarınızın çok önemli olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Ayrıca Bulgaristan'a giderek oy kullanabilecek kardeşlerimiz için isteyenlere beklemeden koronavirüs aşısı olabilmeleri için tüm organizasyonların da yapıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Seçimlerin komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan için hayırlara vesile olmasını diler, hepinize sağlıklı günler dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler