Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ulu'dan, İzmir için "geçmiş olsun" mesajı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Ulu, mesajında, dün İzmir'de meydana gelen depremin ülke genelinde üzüntü yaşattığını belirtti.

1999 Marmara Depremi'ni Sakarya'da yaşadığını ve bu durumun çok zor olduğunu aktaran Ulu, "Dün İzmir'de meydana gelen deprem bizi çok üzdü ve endişe duyduk. Depremde yıkılan binalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yararılar var. Halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Ekipler var güçleriyle arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Allah yardımcıları olsun. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Enkazda olan vatandaşlarımız inşallah sağ salim kurtulur, endişeyle bekleyen aileleri de sevindirici haberler alır. Yüreğimiz ve dualarımız onlarla. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı