Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Bulgaristan seçimlerine katılım çağrısı yaptı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu, Türkiye'de de sandık kurulacak 14 Kasım Bulgaristan seçimleri için oy hakkı bulunan çifte vatandaşların seçime katılarak oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Mutlu, yazılı açıklamasında, Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşların haklarını korumak, sorunlarını çözmek adına sürece dahil olduklarını belirtti.

Bulgaristan'da yıl içinde yapılan seçimlerde sürdürülebilir bir hükümet kurulamadığını hatırlatan Mutlu, bu ülkede istikrar ve güvenin devamlılığını önemsediklerini aktardı.

Konfederasyonun Bursa'daki genel merkezinde yaptıkları yönetim kurulu toplantısında, Bulgaristan'da bir hafta sonra gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde aday olan Bulgaristan Türklerini ve cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı'yı destekleme kararı aldıklarını bildiren Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir Bulgaristan'da istikrar sağlamak adına art arda yapılan seçimlerin yorgunluğunu yaşayan çifte vatandaş olan seçmenlerimize çağrımız; 14 Kasım'da kurulacak olan sandıklara giderek Bulgaristan'ın istikrarına katkıda bulunmalarıdır. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonuna bağlı 10 federasyon ve Balkan camiası ile ilgili olarak kurulan tüm sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşmektedir. Bu görev; seçim gününe kadar oy verme hakkı olan vatandaşlarımıza ulaşılarak onları bilgilendirmek kullanılacak olan her oyun önemini hatırlatmak, seçim günü ise sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oylarını kullanmasını sağlamak, ulaşım ve benzeri konularda yardımcı olmaktır."

Mutlu, seçimler öncesinde çifte vatandaşlara yönelik çalışmalarında Türkiye'de kendilerine destek veren valiliklere, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

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