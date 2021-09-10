Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRGK) Genel Başkanı Sabri Mutlu'nun başkanlığındaki heyet, Bulgaristan'ı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Ülkenin eski Başbakanı ve Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi lideri Boyko Boruisov tarafından kabul edilen heyet, Bulgaristan'da yaşayan soydaşların sorunlarını gündeme getirdi.

BRGK Genel Başkan Yardımcısı Zürfettin Hacıoğlu, temas ve incelemelerine ilişkin izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Aylar önce planlanmış bir toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlatan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu görüşmede öne çıkan sorunlardan biri Bulgaristan'daki Türk toplumun anadilde, Türkçe eğitim sorunuydu. Maalesef şunu ifade etmek istiyorum ki Balkan ülkelerine bakıldığında, bu konuda Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın anadili Türkçe eğitim konusunun ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Belli ki sivil toplum kuruluşu olarak, bize düşen bu görev esas olarak Bulgaristan Cumhuriyeti'nin, devletinin ve hükümetlerinindir, diye düşünüyoruz. Bu hususta, daha önce olduğu gibi bizler, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu olarak her zaman iş birliğine hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz. Daha önce olduğu gibi, her türlü desteğe devam edeceğimizi beyan ettik."

Kütüklerdeki isim değişikliği sorunu

Bulgaristan'da 1989 yılında sona ermiş 45 yıllık komünizm döneminde ülkedeki Türk ve Müslümanların isimlerinin zorla değiştirildiğini anımsatan Hacıoğlu, zorla verilen bu isimlerin devlet kayıt kütüklerinden silinmesini de talep ettiklerini anlattı.

Zürfettin Hacıoğlu, okullarda kullanılan tarih kitaplarının Türk düşmanlığı içeren bölümlerinden arındırılması, bu konuda ortak uzman kurulların oluşturulması, çifte vatandaşların seçme ve seçilme haklarının tam olarak yerine getirilmesi, azınlık temsilcilerinin eşit haklara sahip olması gibi diğer sorunları da dile getirdiklerini aktardı.

Bulgaristan doğumlu vatandaşlar olarak soydaşların beklentilerini her türlü formatta dile getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Hacıoğlu, "Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da parlamentoda veya parlamento dışında siyasi partilerle iş birliğini pekiştirmek istiyoruz. Onlarla iletişime geçip, bu sorunları ileterek masada çözüm odaklı toplantılar gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Heyet, başkent Sofya'dan ayrılmadan önce kent merkezinde bulunan, aralarında çok sayıda Bulgaristan Türkü'nün de yer aldığı, üzerinde eski komünist rejimin katlettiği binlerce kurbanın isimlerinin yazılı olduğu anıtı da ziyaret etti.