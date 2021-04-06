Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ulu, mesajında, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Türk ve dünya basınında kazandığı itibarla güncel gelişmelerden vatandaşların haberdar olmasını sağlayan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine büyük katkı sunduğuna, yazılı ve görsel alanda daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğuna işaret eden Ulu, Ajansın, son yıllarda başarılı ve özverili çalışmalarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da dünyanın sayılı haber ajansları arasına girdiğini kaydetti.

Ulu, "Dünyanın farklı bölgelerinde hizmet veren, çatışma ortamlarında bile canlarını riske atarak görevlerini en iyi şekilde sürdüren Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 101. kuruluş yıl dönümünüzü kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Dilan Çıtak Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:34:50. #1.15#
title