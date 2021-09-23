Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç Mersin'de sahne alacak - Haberler
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Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç Mersin'de sahne alacak

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç Mersin'de sahne alacak

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Balkan müziğinin tanınan ismi Goran Bregoviç 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Balkan müziğinin tanınan ismi Goran Bregoviç 2 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Goran Bregoviç'in 2 Ekim'de Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki konserine sayılı günler kala biletler hızla tükeniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, bu yıl 19'uncusu düzenlenen festivale sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Festival kapsamında 4 konser daha verileceğini aktaran Yağcı,"Halkımız konserlerimize yoğun ilgi gösterdi. Özellikle 2 Ekim'de gerçekleştireceğimiz Goran Bregoviç konserinin biletlerine gösterilen ilgi, bizlere tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Buradan, sanatseverlerin biletlerini son güne bırakmamasını tavsiye ederim. Böylesi ilgiden dolayı halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

Besteleri ve "Çingeneler Zamanı" gibi ünlü film müzikleriyle bilinen Balkan müziğinin dünyaca tanınan ismi Goran Bregoviç, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek, Funeral and Wedding Orkestrası da sanatçıya eşlik edecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç Mersin'de sahne alacak - Haberler
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