Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi rekor katılımla gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi rekor katılımla gerçekleştirildi

04.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:52
Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi rekor katılımla gerçekleştirildi

Türkiye'nin de yer aldığı Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi çalışmasının rekor katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye'nin de yer aldığı Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi çalışmasının rekor katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncülüğünde çevrim içi gerçekleştirilen seminere 42 ülkeden 175 kişinin katıldığı ve bunun bir rekor olduğu belirtildi. Etkinlikte Türkiye'den de 13 antrenörün yer aldığı ifade edildi.

Seminerde, daha önce ABD Masa Tenisi Yüksek Performans Direktörlüğü ile Almanya Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörlüğü görevlerini yapmış profesyonel spor bilimci ve spor ekonomisti Jörg Bitzigeio'nun "Profesyonel Masa Tenisi Antrenörlüğü Nasıl ve Hangi Şekilde Yapılmalı" başlıklı bir sunum yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Türk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi rekor katılımla gerçekleştirildi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:52:45. #1.14#
title