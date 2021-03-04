Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi rekor katılımla gerçekleştirildi

Türkiye'nin de yer aldığı Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi çalışmasının rekor katılımla gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin öncülüğünde çevrim içi gerçekleştirilen seminere 42 ülkeden 175 kişinin katıldığı ve bunun bir rekor olduğu belirtildi. Etkinlikte Türkiye'den de 13 antrenörün yer aldığı ifade edildi.

Seminerde, daha önce ABD Masa Tenisi Yüksek Performans Direktörlüğü ile Almanya Masa Tenisi Milli Takımı Antrenörlüğü görevlerini yapmış profesyonel spor bilimci ve spor ekonomisti Jörg Bitzigeio'nun "Profesyonel Masa Tenisi Antrenörlüğü Nasıl ve Hangi Şekilde Yapılmalı" başlıklı bir sunum yaptığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki