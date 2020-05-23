Balkan liderleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Balkan liderleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Balkan ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladıkları tebrik mesajları aracılığıyla ülkelerindeki Müslümanların bayramını kutladı.

Balkan liderleri, Ramazan Bayramı'nı kutladı
23.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:29

Balkan ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladıkları tebrik mesajları aracılığıyla ülkelerindeki Müslümanların bayramını kutladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde ihtiyaç sahiplerine, hastalara, komşularına ve hemşehrilerine yardım eden tüm Müslümanlara teşekkür etti.

Bu insanların, ramazan orucunun ve en büyük insani değerlere sahip İslam'ın gerçek anlamda temelini gösterdiklerini kaydederek, "En içten dileklerimle Ramazan Bayramınızı kutluyor, ortak vatanımız Sırbistan'da ailelerinizle birlikte sizlere daha nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de ülkedeki Müslümanların Ramazan Bayramını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Bir ay süren ramazan orucu ile beraber tüm dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Bu bayram, ortak çaba ve karşılıklı saygıyla bizleri bileştiren ve bize daha iyi bir gelecek sunan hayatımızdaki olumlu değerleri sürdürebileceğimizin hatırlatıcısı olsun. Bu yıl Ramazan Bayramı, insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden biri olan salgının sürdüğü bir dönemde kutlanıyor. Salgın tedbirlerinin uygulanmasında bugüne kadar göstermiş olduğunuz çaba için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum."

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ise ülkede ve bölgede yaşayan tüm Müslümanların bayramını tebrik ederek, bayram sevincinin aileler, arkadaşlar ve komşular arasında paylaşılması gerektiğini, bunun bir Bosna Hersek geleneği olduğunu bildirdi.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de yayınladığı tebrik mesajı ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Hırvatistan ve Karadağ

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de mesajında, ülkedeki tüm Müslümanların bayramını tebrik ederek, "Hükümetimiz ile İslam Birliği arasındaki iyi ilişkiler, tarihi köklere sahiptir. Bu tarihi köklerin, ülkemizin ve toplumumuzun faydası için gerekli dini hoşgörü, karşılıklı saygı, anlayış ve iş birliğini, gelecekte de teşvik etmesini temenni ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise İslam Birliğinin ve Karadağ Müslümanlarının ülkenin gelecek planlarının ve elde ettiği başarıların önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, ülkedeki tüm Müslümanların, salgın tedbirlerine özen göstererek huzur ve refah içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Başbakan Dusko Markovic de çok dinliliğin Karadağ'ın en temel değerlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Dayanışma, karşılıklı güven ve anlayış, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede bizim en güçlü kozumuz oldu. Ülkemizin temel değeri olan çok dinliliği koruyarak, farklılıklarımızın aslında bizim avantajımız olduğunu gördük. En içten dileklerimle bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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