Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı

15.09.2019 16:06

Türkiye, Balkan Kürek Şampiyonası'nda 5'i altın toplam 19 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 14-15 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Milliler, organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya elde etti. Türkiye, geçen yıl olduğu gibi erkekler kategorisinde kupanın sahibi oldu.

Şampiyonada altın madalya alan milli ekipler ve kategorileri şöyle:

Yıldız erkekler iki çifte: Serkan Erkal, Enver Erman

Genç erkekler iki tek: Samet Kaban, Emir Saygılı

Yıldız erkekler sekiz tek: Evren Mustafa Açar, Kaan Yılmaz Aydın, Ali Ardıl İlgün, Altar Karabudak, Kerim Kör, Oğuzhan Erdem, Hakan Alaybeyoğlu, Kağan Alaybeyoğlu, Özgür Örpek

Yıldız erkekler dört tek: Ali Ardıl İlgün, Altar Karabudak, Kerim Kör, Oğuzhan Erdem

Genç erkekler sekiz tek: Samet Kaban, Ulaş Kurt, Yunus Emre Çegen, Cavit Caner Başaran, Mert Ali Dağlı, Emir Saygılı, İlyas Çağatay Ürdem, Oğuz Okansu, Mehmet Karabaloğlu

Kaynak: AA