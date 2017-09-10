Balkan Kürek Şampiyonası'nın son gününde 2'si altın 7 madalya kazanan Türk Milli Takımı, organizasyonu Yunanistan'ın ardından 2. sırada tamamladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğinde Haliç'te düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda, 7 ülkeden 221 sporcu, 21 kategoride yarıştı.



Sütlüce açıklarında başlayıp, Balat açıklarında sona eren ve Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Romanya'nın yer aldığı şampiyonada, 96 puanla Yunanistan ilk sırayı alırken, Türkiye 76 puanla ikinci, Romanya 71 puanla 3. oldu.



Şampiyonanın ilk gününü 10 madalya ile bitiren milli takım, bugün ise yıldız erkekler 4 çifte ve genç erkekler 8 tek dümencili branşlarında altın, yıldız erkek 4 tek dümencisiz, yıldız kızlar 4 çifte, genç kızlar 8 tek dümencili, yıldız erkekler 2 tek dümencisiz branşlarında gümüş, genç kızlar tek çifte branşında bronz madalya kazandı.



Organizasyonu 4 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamlayan Türkiye, şampiyona tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı.



Türkiye Kürek Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Gürsel Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şampiyonayı, hem madalya sayısı hem de organizasyon kalitesi bakımından çok iyi tamamladık. Organizasyon hem sporcular hem de üst düzey yetkililerden tam not aldı. Tüm katılımcılar, ülkemizden çok memnun ayrılıyor." dedi.



Valilik, belediye, emniyet güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil kuruluşların verdiği desteğin önemine değinen Şen, "Yabancı katılımcılar, organizasyonun ve özellikle de canlı yayının, Balkan Şampiyonası değil de Dünya Şampiyonası seviyesinde yapıldığını kaydettiler. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Balkan Şampiyonası'nda tarihimizin en yüksek madalya sayısına ulaşan sporcularımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.