Balkan Kros'ta 5 madalya

09.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:14

Karadağ'ın Berane kentinde yapılan 63'üncü Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiye iki altın, iki gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam beş madalya elde etti.

Türkiye Kros Milli Takımı, Berane'de gerçekleşen 63'üncü Balkan Kros Şampiyonası'nda 5 podyum elde etti. Karadağ'ın ilk kez düzenlendiği ve 14 ülkenin katıldığı şampiyonada U20 kadınlarda Sıla Ergün, U23 kadınlarda ise Bahar Atalay altın madalyanın sahibi oldu.

U20 kadınlar müsabakasında Sıla'nın birinciliğinin yanı sıra Ayşe Ecer'in 6'ncı, Elif Şura Özdemir'in de 11'inci olmasıyla 18 puana ulaşan Türkiye, 15 puanlı Romanya'nın arkasında takım halinde Balkan ikincisi oldu.U23 kadınlarda ise Türkiye; Bahar Atalay, Sümeyye Erol ve Damla Çelik'ten oluşan kadrosuyla takımlarda ikinci sırayı aldı. Büyük erkeklerde de Cihat Ulus, Onur Aras ve Ersin Tekal, 24 puanla Bulgaristan ve Ukrayna'nın arkasında takım halinde üçüncü oldu.Şampiyonada Türkiye atletlerinin yarışı bitiriş sıraları şöyle: U20 – Sıla Ergün (1.), Ayşe Ecer (6.), Elif Şura Özdemir (11.)U20 erkekler – Ömer Şen (10.), İbrahim Subaşı (11.), Ramazan Yıldız (22.)U23 kadınlar – Bahar Atalay (1.), Sümeyye Erol (6.), Damla Çelik (7.)U23 erkekler – Murat Emektar (9.), Kemal Yıldırım (12.), Abdullah Tuğluk (13.)Büyük kadınlar – Remziye Temel Erman (5.), Fatma Arık (9.)

Büyük erkekler: Cihat Ulus (5.), Onur Aras (9.), Ersin Tekal (10.)

Kaynak: DHA