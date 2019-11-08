Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

Karadağ'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye'yi temsil edecek.

08.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:17
Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer 'yi temsil edecek.


9 Kasım 2019'da Karadağ'da düzenlenecek olan müsabakalarda sporcular Türkiye adına mücadele edecek.


Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici; Balkanlarda Türkiye'yi temsil edecek sporculara ve Atletizm Milli takımına başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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