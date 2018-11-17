Balkan İş Dünyası Tekirdağ'da Buluşuyor

Trakya Kalkınma Ajansı, 6 Balkan ülkesinin iş adamlarını Tekirdağ'da bir araya getiriyor.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Uluslararası Trakya ve Balkan İş Forumu'na Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'dan 100'e yakın iş adamının yanı sıra milletvekilleri, dernek başkanları ve iş dünyasından kanaat önderleri katılacak. Bölgeler arası ticaret hacminin geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek forum kapsamında ikili iş görüşmeler (B2B) düzenlenecek. İkili görüşmelerde gıda, tarım, ambalaj, hayvancılık, tarım makineleri, inşaat, turizm ve sağlık turizmi, orman ürünleri, lojistik, makine yan sanayi sektörlerinde yatırım ve iş birliği fırsatları öne çıkıyor.

21 Kasım Çarşamba günü açılışını TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yapacağı; Balkanlar ile Trakya arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğe önemli ivme katması planlanan program Tekirdağ'da bir otelde saat 10.00'da başlayacak. - TEKİRDAĞ