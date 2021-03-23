Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi Kosova'da başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen törenle başladı.

İDEA Derneği iş birliğince düzenlenen açılışa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, YTB Balkan Masası Koordinatörü Nedim Aslan, Dernek Başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova ile tarihi ve dini bağların güçlendirmesine katkı sunan projenin önemine işaret etti.

Sakar, "Kosova'yı oluşturan farklı etnik ve dini gruplarda öğrencilere birçok alanda verilen derslerin, dost ve kardeş Kosova'nın geleceğini teşkil eden gençlerin akademik zenginliğine ve ülkelerimiz arasındaki dostluğa katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Pomak, bugüne kadar 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı "Balkan Gençlik Okulu Projesi" sayesinde gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını söyledi.

Projenin, Kosova ile toplamda 7 Balkan ülkesinde daha düzenlendiğini vurgulayan Pomak, "Eğer bu program bir kişinin bile düşüncelerinde ve hayatında yeni bir ufuk açacaksa bu programın başarısı için yeterlidir. Çünkü bazen bir kelime, bir cümle hayatımızda olağanüstü etkiler yaratabilir." ifadesini kullandı.

Balkan Gençlik Okulu, bu sene 8 ülkede 13 şehirde yürütülüyor

YTB Balkan Masası Koordinatörü Aslan da projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Balkan Gençlik Okulu, bu sene 8 ülkede 13 şehirde yürütülüyor. Program kapsamında başarılı ve yetenekli lise ve üniversite öğrencilerine akademik olarak tarihi, kültürel ortak geçmişimizi tanımaları ve aynı zamanda kişisel gelişimlerini tamamlamaları, mesleki olarak kendilerini geliştirmelerine yönelik seminerler verilmekte."

Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerinde 7 hafta sürecek eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkiye gezisine katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç