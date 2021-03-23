Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi Kosova'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi Kosova'da başladı

23.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:47
Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi Kosova'da başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen törenle başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle düzenlenen Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen törenle başladı.

İDEA Derneği iş birliğince düzenlenen açılışa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, YTB Balkan Masası Koordinatörü Nedim Aslan, Dernek Başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova ile tarihi ve dini bağların güçlendirmesine katkı sunan projenin önemine işaret etti.

Sakar, "Kosova'yı oluşturan farklı etnik ve dini gruplarda öğrencilere birçok alanda verilen derslerin, dost ve kardeş Kosova'nın geleceğini teşkil eden gençlerin akademik zenginliğine ve ülkelerimiz arasındaki dostluğa katkı sağlamasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Pomak, bugüne kadar 700'ü aşkın öğrencinin katıldığı "Balkan Gençlik Okulu Projesi" sayesinde gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağladıklarını söyledi.

Projenin, Kosova ile toplamda 7 Balkan ülkesinde daha düzenlendiğini vurgulayan Pomak, "Eğer bu program bir kişinin bile düşüncelerinde ve hayatında yeni bir ufuk açacaksa bu programın başarısı için yeterlidir. Çünkü bazen bir kelime, bir cümle hayatımızda olağanüstü etkiler yaratabilir." ifadesini kullandı.

Balkan Gençlik Okulu, bu sene 8 ülkede 13 şehirde yürütülüyor

YTB Balkan Masası Koordinatörü Aslan da projenin Balkan coğrafyası ile Türkiye'nin ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Balkan Gençlik Okulu, bu sene 8 ülkede 13 şehirde yürütülüyor. Program kapsamında başarılı ve yetenekli lise ve üniversite öğrencilerine akademik olarak tarihi, kültürel ortak geçmişimizi tanımaları ve aynı zamanda kişisel gelişimlerini tamamlamaları, mesleki olarak kendilerini geliştirmelerine yönelik seminerler verilmekte."

Kosova'nın Priştine ve Prizren şehirlerinde 7 hafta sürecek eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkiye gezisine katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Binnur Kaya Guy Ritchie Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Bülent Uygun Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkan Gençlik Okulunun yeni dönemi Kosova'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:05:22. #1.15#
title