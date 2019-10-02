Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı.

02.10.2019 00:51
Balkan Gençler Güreş Şampiyonasında Nail Seyyar Balkan Şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Balkan Gençler Şampiyonasında Antalyalı güreşçi Nail Seyyar altın madalya kazandı. 92 kg serbest stilde güreşen ve Bulgar rakibine finalde 12-1 gibi ezici bir üstünlük sağlayan Seyyar bu başarısıyla altın madalyanın sahibi oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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