Balkan Forumu 3. Toplantısı 24-25 Eylül tarihlerinde düzenleniyor

Her yıl Selanik'te düzenlenen Balkan Forumu'nun üçüncü toplantısı bu yıl Covid-19 önlemleri nedeni ile 24-25 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleniyor.

"Covid-19 sonrası Balkanların Sürdürülebilir Kalkınması" başlığı ile gerçekleştirilecek foruma Avrupa Birliği Başkanlığı'nı temsilen Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanı Dr. Şebnem Sözer katılacak ve toplantının ikinci gününde, "Balkan Vatandaşları için Turizm-Tarım-Gıda ile Sınır Ötesi İşbirliğinde Akıllı Uygulamalar ve Kalkınma Ayak İzi" başlıklı oturumunda konuşma yapacaktır.

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