Balkan Festivali Rüzgarı Küçükçekmece'de Esecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan ve türkülerinden kendine özgü lezzetlerine kadar Trakya kültürünün İstanbul'da yaşatılacağı "Trakya, Rumeli ve Balkan Festivali" için geri sayım başladı. 9 Temmuz Pazar günü Halkalı Meydanı'nda yapılacak festivalde, 10 bin kişiye dev ızgaralarda pişirilecek meşhur Tekirdağ köftesinin yanı sıra ayran ve Rumeli tulumbası ikram edilecek. Yöresel dans topluluklarının da sahne alacağı festival, renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.



Rumeli ve Balkan kültürünün İstanbul'da yaşatılacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Rumeli ve Balkan Festivali için hazırlıklarda sona gelindi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, ızgaralarda pişirilecek kilolarca Tekirdağ köftesi, ayran ve Rumeli tulumbası eşliğinde 10 bin kişiye ikram edilecek. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in de katılım göstereceği festival, 9 Temmuz Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek.



"Festivallerle kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz"



Birlik ve beraberliği pekiştirecek festivaller yapmaya devam edeceklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Küçükçekmece Belediyesi olarak, kültürel değerlerimizin yaşatılmasını ve yeni nesle aktarılmasını çok önemsiyoruz. Bu anlayışla, birlik ve beraberliği pekiştirecek etkinliklerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bizleri bir araya getirerek, ortak paydada buluşmamızı sağlayacak festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Danslar ve türkülerle Rumeli-Balkan havası



Rumelili Ekrem, Ramazan Günay ve Sevim Balkan'ın, Rumeli ve Balkan türküleri söyleyeceği festivalde, Roman Dans Topluluğu sahne alacak. Rumeli ve Balkan bölgelerini temsilen derneklerin de katılım göstereceği festival, renkli görüntülere sahne olacak. - İSTANBUL