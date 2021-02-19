Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek

19.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 19.02.2021 12:05
Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 18 ülkeden toplam 236 sporcu katılacak.

Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi ciddi bir prova olarak dikkati çeken organizasyonda toplam 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalar, yarın saat 12.00'den itibaren YouTube üzerinde TAF TV'den canlı yayımlanacak.

Milli takım, şampiyonada 53 atletle mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak milli sporcular ve mücadele edeceği branşlar şu şekilde:

Kadınlar

60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz

400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce

800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık

1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin

3 bin metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan

60 metre engelli: Yaren Yıldırım

Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol

4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol

Erkekler

60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal

400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı

800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir

1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu

3 bin metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı

60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir

Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek

Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir

Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan

4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cansu Dere Özge Özder Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 12:21:48. #1.15#
title