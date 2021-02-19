Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek

26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 18 ülkeden toplam 236 sporcu katılacak.

Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi ciddi bir prova olarak dikkati çeken organizasyonda toplam 24 branşta madalyalar sahibini bulacak.

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda müsabakalar, yarın saat 12.00'den itibaren YouTube üzerinde TAF TV'den canlı yayımlanacak.

Milli takım, şampiyonada 53 atletle mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak milli sporcular ve mücadele edeceği branşlar şu şekilde:

Kadınlar

60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz

400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce

800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık

1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin

3 bin metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan

60 metre engelli: Yaren Yıldırım

Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın

Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan

Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol

4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol

Erkekler

60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal

400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı

800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir

1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu

3 bin metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı

60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir

Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek

Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir

Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan

4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan