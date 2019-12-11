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Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde

Antalya'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

11.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:04
Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 Türk sporcu çeyrek finalde

'da başlayan Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları sona erdi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde 24 erkek sporcu ringe çıktı.

Yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular Necati Ekinci ve Birol Aygün, Arnavut Alban Beqiri, Arjon Kajoshi ve İndrit Laci, Kosovalı Patriot Behrami ve Besart Pireva, Hırvat Luca Plantic ve Luca Pratljajic, Makedon Goce Janeski, Sırp Sasa Milovac ile Karadağlı Kenan Hüsovic rakiplerini yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyona, 14 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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