Balkan Salon Atletizm Şampiyonası

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İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nı Türkiye, toplam 15 madalyayla ilk sırada tamamladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli takım, 7 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

18 ülkenin yer aldığı şampiyonada milli sporcular, toplam 6 Türkiye rekoruna imza attı.

Kadınlar üç adım atlamada yılın en formda atletleri arasında yer alan Tuğba Danışmaz, 13.97'lik derecesiyle şampiyonluğu ulaştı. Tuğba, bu derecesiyle Türkiye 23 Yaş Altı ve Büyükler rekorunu da kırdı. Milli sporcu, 13.83 ile kendisine ait olan rekorları 14 santimetre yukarı taşıyarak, açık sahada Sevim Sinmez Serbest'e ait rekoru da geride bıraktı.

Kadınlar sırıkla atlamada ise Mesure Tutku Yılmaz, en iyi derecesini 2 kez geliştirirken, toplamda ise 3 rekora imza attı. Milli atlet, ilk olarak 4.35 ile Demet Parlak'ın 4.33'lük 23 Yaş Altı rekorunu yeniledi. Daha sonra 4.40'ta ilk hakkını deneyen Mesure Tutku, bu yüksekliği de aştı ve Buse Arıkazan'ın 4.36'lık salon büyükler rekorunu da kırmayı başardı. Bu derece, aynı zamanda 23 Yaş Altı rekoru da olduğu için milli sporcu, organizasyonu toplamda 3 rekorla tamamladı. Mesure Tutku Yılmaz, müsabakayı iki Ukraynalı rakibinin ardından üçüncü tamamlayarak kürsüye çıktı.

Milli sporcu Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.60 ile üst üste ikinci kez Balkan Salon şampiyonu oldu. Yarışma sonunda 5.80'de olimpiyat barajı denemesi de yapan Ersu, çok yaklaşmasına rağmen çıtayı düşürdü ve amacına ulaşamadı.

Gülle atmada Alperen Karahan, 19.45'lik derecesiyle beşinci olmasına karşın, 18.56 ile Murat Gündüz'e ait 23 Yaş Altı Türkiye rekorunu yeniledi.

Şampiyonada erkekler sırıkla atlamada Ersu Şaşma, kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, erkekler 400 metrede İlyas Çanakçı, kadınlar gülle atmada Emel Dereli, erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler ve 60 metrede Kayhan Özer, Balkan Salon şampiyonluklarına imza attı.

Mikdat Sevler ve Emel Dereli üçüncü, Kayhan Özer, İlyas Çanakçı ve Tuğba Danışmaz ise ilk kez salonda altın madalya elde etti. İlyas Çanakçı, 46.91'lik derecesiyle salonda 400 metreyi 47 saniyenin altında koşan Türk atletizm tarihindeki beşinci isim olarak kayıtlara geçti. Kayhan Özer ise geçen yıl üçüncü bitirdiği Balkan Salon Şampiyonası'nda bu kez adını zirveye yazdırdı.

Günün sonunda 4x400 metre erkekler mücadelesinde ise Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu, Oğuzhan Kaya'dan oluşan takım, 3: 13.70'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaştı.

Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'nda madalya sıralaması şöyle:

Türkiye 7 altın, 4 gümüş 4 bronz

Ukrayna 4 altın, 6 gümüş, 4 bronz

Bulgaristan 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Romanya 2 altın, 5 gümüş, 5 bronz

Slovenya 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz

Sırbistan 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz

Arnavutluk 1 altın, 1 gümüş

Azerbaycan, Karadağ ve Kuzey Makedonya 1 altın

Yunanistan ve Bosna Hersek 1 gümüş, 1 bronz

Kıbrıs Rum Kesimi 1 gümüş

Hırvatistan 2 bronz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ