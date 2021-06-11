Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak
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Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak

Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Bu yıl 51'incisi düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'nde 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 51'incisi düzenlenecek Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'nde 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 334 atlet 42 branşta madalya için mücadele edecek. Bursa'daki Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası ile belirlenen ay-yıldızlılar 86 atletle organizasyonda yer alacak.

Geçen yıl yine İstanbul'da düzenlenen organizasyonda Türkiye 14'ü altın 40 madalya ile en başarılı ülke olmuştu.

Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Ukrayna katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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