Balkabağının faydaları saymakla bitmiyor

10.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:49

Çok iyi bir beta karoten, lif, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, bakır, magnezyum, A vitamini, C vitamini ve B grubu vitamini kaynağı olan bal kabağının sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

VİTAMİN DEPOSU

Balkabağı A vitamininin iyi kaynaklarındandır. Görme, büyüme, üreme, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında rol oynar. Balkabağı A vitamininin öncüsü olan Beta karotenin en iyi kaynaklarından biridir. Karotenoid formlar antioksidan gibi çalışır ve çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı koruyucu etki gösterirler. C vitamini içeriğinden dolayı vücudun savunma mekanizmasında görevlidir ve beyaz kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

LİF DEĞERİ YÜKSEK

Yaklaşık %90'ı su olan bu sebze aynı zamanda lif içeriği zengin olduğu için uzun süre tok kalmanızı sağlayarak kan şekerini dengeler, aynı zamanda tatlı isteğini azaltmaya destek olur. 100 gram balkabağı yaklaşık 26 kalori ve 6 gram karbonhidrat içerir. Bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik gibi problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Potasyum içeriği nedeniyle kan basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeler.

TATLI OLARAK TÜKETTİĞİNİZDE AZ MİKTARDA ŞEKER KULLANIN

Balkabağının sayısız faydalarından sonra fazla şeker kullanarak bir besini sağlıksız hale getirmemeliyiz. Ülkemizde balkabağı genellikle tatlı olarak tüketilmektedir. Az miktarda şeker kullanarak pişirmek en iyisidir. Tatlıya ek olarak kek, kurabiye, çorba ve smoothie olarak da tüketilebilir.

Kaynak: Bültenler