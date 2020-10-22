Balistik füze fırlatan Ermenistan ağır kayıplar verdi! Bir tabur yok oldu
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Balistik füze fırlatan Ermenistan ağır kayıplar verdi! Bir tabur yok oldu

22.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:29
Balistik füze fırlatan Ermenistan ağır kayıplar verdi! Bir tabur yok oldu

Ermenistan ordusunu bozguna uğratan Azerbaycan güçlerinin ilerleyişi sürüyor. Cebrail çevresinde bir Ermeni taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a balistik füzeler ateşlendiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Karabağ´ı kurtarmak için başlattığı harekât sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gece boyunca cephe hattının Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği ve Ermeni askerlerinin Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği duyuruldu.

GÖNÜLLÜLER KAÇMAYA BAŞLADI

Öte yandan Hocavend yönünde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği, Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

TABUR KOMUTANI KAYIP

Ayrıca 5'inci Alayın 3'üncü tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu belirtildi. (DHA)

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