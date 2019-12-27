Balışeyh doğalgaza kavuştu

27.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:47

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi, düzenlenen doğalgaz meşalesi yakma töreni ile doğalgaza kavuştu.



Balışeyh'de yıllardır beklenen doğalgazın ilçeye getirilmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Belediye binası önünde doğalgaz meşalesi yakma töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, "Yıllarca uğraştığımız, çaba sarf ettiğimiz soğuk bir havada, mübarek bir günde sizlerle birlikte doğalgaz açılışını yapacağız. Allah nasip ederse bugün Yeni Mahallemize doğalgazı vereceğiz. Bu vesileyle en başta kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, eski Başbakanlarımızdan Binali Yıldırım'a, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyorum" dedi.



Balışeyh'in tarihi bir güne şahitlik ettiğini kaydeden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, Keskin, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt, Delice ve Çerikli beldesine de doğalgaz getirileceğinin müjdesini verdi.



Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Balışeyh Kaymakamı Kübra Kaplan ve İl Başkanı Nuh Dağdelen doğalgaz meşalesini yaktı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA