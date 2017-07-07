Balinanın Sırtında Gezdiler

İran'ın güneybatısında, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr açıklarında tekneyle yolculuk eden gençler, bölgede bol miktarda bulunan balinaların sırtına atlayarak balinalarla birlikte gezdi.



Bölgedeki yerliler, Buşehr açıklarında ve körfezde bol miktarda yaşayan balinaların sırtına sık sık tırmanıp adeta sörf yapıyor.



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Açık denizde yüzen balinanın sırtında gezen gençler - Buşehr