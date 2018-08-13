Balina Ölü Yavrusunu 17 Gün Sırtında Taşıdı

Kanada açıklarında bir katil balinanın, ölen yavrusunu diğer balinalara göre 10 gün daha fazla sırtında taşıyarak rekora imza attığı sanılıyor.

BBC'nin haberine göre, Balina Araştırma Merkezinden (CWR) bilim adamları, Vancouver'ın Haro Boğazı açıklarında ölü yavrusunu 17 gün sırtında taşıyan katil balinanın bin 600 kilometre yol katettiğini bildirdi.

Katil balinaların genellikle ölen yavrularını bir hafta kadar sırtlarında taşıyarak "yas tuttuklarının" sanıldığını ifade eden araştırmacılar, yavrusunu 17 gün taşıdıktan sonra sulara bırakan balinanın rekor kırdığının tahmin edildiğini belirtti.

Bilim adamları, uzaktan çekilen görüntülere göre yavrusunu suya bırakan balinanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

Katil balina, ölü yavrusuyla ilk kez Vancouver açıklarında 24 Temmuz'da görülmüştü. Balina yavrusunun ölüm nedeni bilinmiyor.