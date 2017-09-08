Balıkta "Boy Sınırı" Denetimleri Devam Ediyor

Balık mevsiminin başlamasıyla İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yaptıkları denetimler sonucunda 400 kasa istavrite el koydu.



Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde geçen günlerde yapılan denetimlerde de 1380 sayılı su ürünleri kanununda yasal avlanma sınırı olarak belirtilen 13 santimetrenin altında bulunduğu tespit edilen 90 ton istavrite el konulmuştu. Denetimler konusunda hassasiyet gösteren görevliler, 400 kasa istavrite daha el koydu.



Balık halinde, avcılık kanununa aykırı faaliyet gösterdikleri tespit edilen balıkçılara idari para cezası uygulandı. Yetkililer, kontrollerin devam edeceğini belirtti.